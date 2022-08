Apesar de não ter reagido ao assalto, Carlos foi morto porque os criminosos teriam visto que ele estava armado e que se tratava de um militar - Divulgação

Publicado 26/08/2022 20:38 | Atualizado 26/08/2022 20:46

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (26), um cartaz para ajudar nas investigações que levem a localização, identificação e prisão dos criminosos envolvidos na morte do 3º Sargento do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Sant'Anna de Oliveira, de 43 anos.

O militar teve o carro interceptado por homens armados na Rua Oliveira Álvares, em Irajá, na Zona Norte do Rio. Apesar de não ter reagido ao assalto, Carlos foi morto porque os criminosos teriam visto que se tratava de um militar armado. O bombeiro foi atingido no peito e em um dos braços. Foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a PM informou que policiais do 41º Batalhão (Irajá) foram acionados para averiguar uma ocorrência no local. Os agentes já encontraram o bombeiro morto, atingido por disparos no braço direito e no peito. Cápsulas de munição também foram recolhidas.

A área foi isolada para perícia da Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que informou que pretende analisar imagens de câmeras de seguranças próximas para identificar os autores.

Com a morte do bombeiro, sobre para 37 o número de Agentes de Segurança, mortos em 2022, no Rio de Janeiro, sendo:

23 da Polícia Militar

05 da Policia Civil

04 Militares da Marinha

01 Corpo de Bombeiros

01 Policial Penal/Seap

01 Degase

01 Guarda Municipal

01 Militar Aeronáutica

O Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre os envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.