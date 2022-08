O novo prédio terá quatro pavimentos, refeitório com capacidade para 880 pessoas, doze salas de aula e dormitórios para os praças - Divulgação

Publicado 26/08/2022 18:10

Rio - A pedido da Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM), a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras já iniciou as obras de uma nova sede do Centro de Aperfeiçoamento de Praças, o CFAP, na Vila Militar, em Jardim Sulacap, como parte do investimento do Estado aos agentes de segurança.

O novo prédio terá quatro pavimentos, refeitório com capacidade para 880 pessoas, 12 salas de aula e dormitórios para os praças. O projeto arquitetônico que prevê a construção em uma área total de mais de 5.800 metros quadrados segue os princípios da arquitetura sustentável e terá alto padrão de qualidade.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), as mortes provocadas por agentes do estado diminuiram 20% no acumulado deste ano, quando comparado o mesmo período de 2021. Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar (SEPM), esta redução se deve à ação contínua e estratégica das polícias, assim como ao investimento que o Estado do Rio destina aos agentes de segurança.