Wallace de Jesus Costa Dias, de 23 anos, está foragido da JustiçaDivulgação

Publicado 26/08/2022 18:09

Wallace de Jesus Costa Dias, de 23 anos. O homem, que é considerado foragido da Justiça, foi flagrado por câmeras de segurança Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (26), um cartaz para ajudar a 37ª DP (Ilha do Governador) a localizar, de 23 anos. O homem, que é considerado foragido da Justiça, foi flagrado por câmeras de segurança disparando três vezes contra uma casa na Praia da Engenhoca, na Ribeira, Ilha do Governador, na noite de terça-feira (23).

Segundo testemunhas, uma família que estava com crianças reclamou com a Guarda Municipal do som alto que estava vindo da picape de Wallace. Os agentes realizaram a abordagem por perturbação do sossego e pediu para que ele abaixasse o volume. No entanto, ao receber informações sobre quem o teria denunciado, o homem sacou uma arma e disparou contra a residência. Logo em seguida, ele foi embora no carro, que estava sem placa. Ninguém ficou ferido. Toda a ação foi registrada por câmeras de seguranças.

Veja o vídeo:

Vídeo de câmera de segurança mostra momento em homem atira contra uma residência na Ilha do Governador.#ODia



Fonte: Reprodução pic.twitter.com/7OmGUY2dBv — Jornal O Dia (@jornalodia) August 24, 2022

Contra Wallace de Jesus, foi expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de tentativa de homicídio.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de Wallace de Jesus nos seguintes canais de atendimento:



(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

Facebook/(inbox):

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais o anonimato é garantido.