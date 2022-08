Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi identificado - Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o homem, que não teve sua identidade revelada, foi identificadoReprodução

Publicado 24/08/2022 16:21 | Atualizado 24/08/2022 17:17

Rio - Uma câmera de monitoramento de segurança flagrou, na noite desta terça-feira (23), o exato momento em que um homem atira contra uma casa na Praia da Engenhoca, na Ilha do Governador, após uma família reclamar do som alto de seu carro. Segundo o delegado da 37ª DP (Ilha do Governador), Marcus Henrique, o autor dos disparos foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso e que diligências seguem em andamento.

O caso ocorreu em frente ao Quiosque do Mineiro, onde a picape do suspeito estava estacionada. Segundo relatos, uma família com filhos pequenos reclamou com a Guarda Municipal do som alto vindo do carro. A Guarda Municipal realizou a abordagem por perturbação do sossego e pediu para que ele abaixasse o volume.



No entanto, ao receber informações sobre quem o teria denunciado, o homem saca uma arma e dispara contra a residência. Logo em seguida, ele vai embora no carro, que estava sem placa. Ninguém ficou ferido.



A Polícia Militar informou que uma equipe do 17° BPM (Ilha do Governador) foi acionada para checar a ocorrência. De acordo com os policiais, ainda no local, os PMs receberam o vídeo do incidente e, a partir das imagens, localizaram o suspeito no bairro Cacuia.



Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador), como disparo de arma de fogo.