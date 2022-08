Vereadora realizando denúncia na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:52 | Atualizado 24/08/2022 16:18

Rio - A vereadora Thais Ferreira (PSOL), presidente da Comissão dos Direitos da Infância e do Adolescente da Câmara de Vereadores do Rio, afirma ter sido vítima de racismo durante seu discurso transmitido pela internet durante a sessão de cassação do mandato de Gabriel Monteiro, na última quinta (18). A parlamentar foi até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, nesta quarta-feira (24) para registrar o caso.



Nos prints que foram feitos do chat da live é possível ver que Thais foi ofendida diversas vezes por causa da cor da sua pele e do seu cabelo. Em um dos comentários, um homem chega a escrever "pensei que era [sic] o diabo falando no microfone"; outro chega a questionar o cargo de presidente da comissão assumido pela vereadora.

Thais afirmou que considera importante registrar a ocorrência na especializada. "Estamos buscando estimular que outras pessoas vítimas de ofensas como essas, que não tem nada a ver com debate de ideias, também procurem seus direitos", afirmou. " Essas pessoas, que fizeram esses comentários, não ofenderam só a mim, mas a todas as pessoas que compartilham de fenótipos como os meus, que são negros. Nós exigimos respeito, não admitimos ofensa a nossa identidade, de quem quer que seja, e estamos aqui para mostrar que existe um caminho para cobrar o cumprimento das leis que já existem nesse sentido".

A Polícia Civil foi procurada, mas não deu detalhes do caso.