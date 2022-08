Restaurante Via Sete pega fogo em Ipanema, na Zona Sul, na tarde desta quarta-feira (24) - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 24/08/2022 15:24 | Atualizado 24/08/2022 17:36

Rio – Um incêndio atingiu, no início da tarde desta quarta-feira (24), o restaurante Via Sete, em Ipanema, na Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou às 13h no estabelecimento, localizado em uma das ruas mais nobres do bairro, a Garcia d'Ávila. Ainda de acordo com a corporação, não há vítimas e ainda não se sabe o que causou as chamas.

O filho do dono do Via Sete, que não quis se identificar, esclareceu que não houve danos e perdas significativas com o incêndio. Os militares chegaram rápido e controlaram o fogo. Ele afirmou também que o restaurante está devidamente regularizado junto ao Corpo de Bombeiros.

Giselle Reis, gerente de marketing do restaurante, informou que as causas das chamas serão apuradas. "Sempre fizemos manifestação preventiva e o sistema de segurança funcionou de alguma forma ou tudo teria pego fogo. Tivemos alguns danos de equipamentos, mas as previsões por enquanto são positivas de voltarmos em breve".

Homens dos quartéis de Copacabana (17° Grupamento de Bombeiros Militar), Humaitá (1º Grupamento de Bombeiros Militar) e Tijuca (11º Grupamento de Bombeiros Militar) estão no local.

Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito no local foi interrompido por cerca de três horas e já está normalizado.