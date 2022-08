A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) e o agressor está preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/08/2022 19:24

Rio - A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) iniciou, nesta segunda-feira (29), a participação na Operação Maria da Penha, uma ação nacional para proteção e combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e ao feminicídio. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e está ocorrendo nos 26 estados e Distrito Federal.

O objetivo da ação é apurar denúncias vindas da ouvidoria dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100 e do Ligue 180, além do cumprimento de mandados e da intensificação de esforços nas investigações envolvendo violência contra mulheres. Outro fator importante é o trabalho de prevenção, com a realização de palestras e eventos que vão debater o assunto, para evitar que os crimes voltem a acontecer. A operação será concluída no dia 27 de setembro.

No Rio de Janeiro, a ação é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), com o apoio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM). Participam da operação agentes de todas as delegacias distritais e de atendimento à mulher do estado.