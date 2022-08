Incêndio atinge o Baecks Gastrobar, em Copacabana - Reprodução

Publicado 29/08/2022 19:58 | Atualizado 29/08/2022 20:02

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta segunda-feira (29), o estabelecimento comercial Baecks Gastrobar, em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 16h27 para conter o fogo no bar e restaurante localizado na Rua Aires Saldanha, conhecida por seu grande número de bares. Ainda de acordo com a brigada, não há feridos.

Militares do 17º GBM (Copacabana) permanecem no local. Uma perícia será realizada para investigar a causa do incêndio.De acordo com o Centro de Operações Rio (Cor), não há interdições no trânsito do local.