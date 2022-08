Durval Teófilo foi morto por Aurélio Alves Bezerra, quando chegava no condomínio onde ambos moravam - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/08/2022 19:26 | Atualizado 29/08/2022 19:28

Rio- O Governo do Estado do Rio autorizou, na última sexta-feira (26), a criação, pelo Poder Executivo, do Protocolo de atendimento "Durval Teófilo" para assistência às vítimas de racismo e condutas análogas e seus familiares. De autoria do deputado Carlos Minc (PSB) e das deputadas do PSOL Mônica Francisco e Renata Souza, a Lei Nº 9828/22 foi sancionada pelo Governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta.



O protocolo propõe uma central telefônica especial, no qual todas as denúncias serão encaminhadas à Defensoria Pública, à comissões da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) de Combate às Discriminações e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), além da criação de um formulário virtual de denúncia. Se a vítima for menor de 18 anos, também poderá ser garantida também a escuta especializada. É compreendido também no texto o direito das vítimas serem acompanhadas por pessoas de sua confiança, além do atendimento social e psicológico especial nos hospitais e estabelecimentos públicos de todo o estado.



O direito também é assegurado para acesso à informação que permita a tomada de decisão quanto à participação em procedimentos extrajudiciais e de saúde decorrentes do evento traumático, especialmente o acesso a qualquer documento público ou ao prontuário médico e de saúde, de esclarecimentos quanto às consequências do tratamento, quanto aos serviços de apoio existentes, à forma como será realizado o depoimento e à notificação de todas as decisões que possam colocar a vítima em risco físico, psíquico ou moral.



O apoio será prestado por entidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e por voluntários e organizações governamentais ou religiosas, de maneira presencial, remota ou outros meios. O acolhimento é garantido pelo tempo necessário e suficiente para a superação do trauma da violência a que foi submetida a vítima.



Por fim, é autorizado ao Poder Público firmar convênios ou Termos de Cooperação Técnica com o Poder Executivo e Legislativo nas esferas federal, estadual e municipal e com os Ministérios Públicos Estadual (MPE) e Federal (MPF).

Relembre o caso Durval Teófilo

Durval Teófilo Filho era um homem negro e trabalhador, que foi assassinado enquanto tentava entrar em sua própria casa no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite do dia 2 de fevereiro deste ano. Ele foi baleado ao ter sido confundido com um ladrão por um sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra. O militar relatou que confundido Durval com um bandido ao relatar que chegava em casa: "quando avistou um homem se aproximando de seu veículo, muito rápido e mexendo na bolsa", afirmando ter atirado três vezes, atingido a barriga de Durval.