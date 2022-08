A idosa ficou com vários hematomas pelo rosto - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/08/2022 18:21

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou, na última quinta-feira (25), Jorge Barbosa Tavares Filho pelos crimes de lesão corporal qualificada e furto. No início deste mês, Jorge agrediu a idosa Iraci Nobre da Silva, de 62 anos, depois da vítima gravar um vídeo de uma briga de trânsito entre ele e o motorista de aplicativo Sérgio Ricardo Gomes Pacheco após uma colisão entre os carros no Engenho Novo, Zona Norte do Rio.

De acordo com a denúncia, o acusado deu dois socos no rosto de Iraci. Ela ficou com vários hematomas, precisou ser socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

A denúncia também aponta que, durante a discussão, Jorge entrou no carro de Sérgio Ricardo e furtou a chave do veículo. O motorista saiu correndo do veículo para buscar ajuda, o que foi confirmado por policiais militares. Nesse momento, ele deixou o celular cair no chão, que também teria sido furtado pelo acusado.