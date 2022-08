Bombeiros fizeram buscas no Rio Capenga, em Nova Iguaçu, por cinco dias. Dois jovens continuam desaparecidos - Marcos Porto/Agência O Dia / Arquivo

Bombeiros fizeram buscas no Rio Capenga, em Nova Iguaçu, por cinco dias. Dois jovens continuam desaparecidosMarcos Porto/Agência O Dia / Arquivo

Publicado 29/08/2022 17:53 | Atualizado 29/08/2022 18:05

Rio - Devido às chuvas que atingem o estado do Rio, as equipes do Corpo de Bombeiros e da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) tiveram que suspender temporariamente as buscas pelos dois jovens desaparecidos no Rio Capenga , em Nova Iguaçu. De acordo com a Polícia Civil, os profissionais aguardam o tempo melhorar para continuar a procura, ainda nesta terça-feira (30), por Douglas de Paula Pampolha dos Santos, 22, e Jhonatan Alef Gomes Francisco, 29.