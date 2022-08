Familiares dos desaparecidos estiveram no IML de Nova Iguaçu em busca de respostas - Marcos Porto/Agência O DIA

Familiares dos desaparecidos estiveram no IML de Nova Iguaçu em busca de respostasMarcos Porto/Agência O DIA

Publicado 26/08/2022 13:38 | Atualizado 26/08/2022 15:08





A Polícia Civil enviou uma nota informando que os despojos que foram encontrados estão sendo analisados para saber se são humanos. “Em caso positivo, será feito confronto de DNA com as famílias das vítimas. As buscas continuam nesta sexta-feira (26)”, disse.



“Eles falaram podem ser dos garotos que já foram encontrados porque os corpos deles foram encontrados abertos e que vão mandar para perícia para fazer exame de DNA, mas que pode ficar pronto em até sete meses”, disse.



Adilson disse ainda que tentou questionar a demora para o resultado. "A gente ainda tentou argumentar, gesticular por causa do tempo demorado, mas a policial ainda meio que ironizou e falou meio que rindo pra gente. Um absurdo!", desabafou.

Procurada a Polícia Civil relatou que a informação sobre o prazo de 7 meses não procede, mas não deu um prazo específico para a conclusão. "O tempo para o resultado de exame de DNA está diretamente ligado a variáveis do cruzamento de materiais genéticos e à complexidade do estado dos cadáveres e despojos", explicou. Em relação a suposta ironia dos policiais, a corporação informou que seria necessário ao menos os nomes dos agentes que cometeram o ato ou uma denúncia formalizada para apuração do fato.