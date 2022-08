Mais de 83 mil doses de vacina contra poliomielite já foram aplicadas durante a campanha - Matheus Breda / PMBR

Publicado 29/08/2022 17:49



Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou, nesta segunda-feira (29), que até o dia 9 de setembro todas as crianças de 1 a 4 anos devem receber uma dose extra da vacina oral contra a poliomielite. A ação faz parte da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente , promovida pela pasta e iniciada no dia 8 deste mês. De lá para cá, já são mais de 83 mil doses de vacina contra poliomielite aplicadas.

A pasta informou que fora o calendário de rotina, a imunização contra a pólio nesta faixa etária faz parte de campanhas anuais de vacinação infantil, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. Essas campanhas visam vacinar o grupo alvo para garantir a manutenção da erradicação da poliomielite, no Brasil.



Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o país recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994. A organização, porém, faz um alerta para o fato de que até a erradicação da doença no mundo, existe o risco de um país ou continente ter casos importados, com o retorno da circulação do vírus. Por isso, é importante manter altas as taxas de vacinação. De acordo com o EpiRio, a cobertura vacinal da poliomelite de crianças menores de 2 anos vem caindo desde 2019, chegando a 71,29% no ano passado.



Para o público de 0 a 14, a campanha continua ofertando os mais de 18 tipos de vacinas: BCG, Hepatite B, Pentavalente (DTP/Hib/ HB), Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (Conjugada), Meningocócica C (Conjugada), Febre amarela, Tríplice viral, Varicela, DTP, Hepatite A, Difteria e tétano, Meningocócica ACWY (Conjugada), HPV Quadrivalente, Influenza e Covid-19. Caso haja indicação, as vacinas necessárias para atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra covid-19.



As Unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), estão abertas para a vacinação de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A SMS recomenda que pais e responsáveis estejam com a caderneta de vacinação da criança e do adolescente, ou algum outro comprovante da situação vacinal, em mãos para que as equipes possam identificar quais vacinas ou doses estão atrasadas.