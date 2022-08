Imóvel fica na Rua Apocalipse, na região do Areal, no Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 29/08/2022 20:03 | Atualizado 29/08/2022 20:24

Rio - Dois imóveis interditados pela Defesa Civil por risco de desabamento na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (29), serão demolidos. Os prédios, onde vivem oito famílias, apresentam risco de colapso estrutural, segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop).



Moradores dos imóveis procuraram o Corpo de Bombeiros, no fim da manhã desta segunda-feira, após ouvirem estalos e rachaduras em um imóvel na Rua Apocalipse, que fica no interior da comunidade, na região do Areal. As equipes do 14º Grupamento dos Bombeiros (Jacarepaguá) chegaram ao local às 14h21, retiraram as famílias e acionaram a Defesa Civil, que interditou os prédios.

Segundo o órgão, após vistoria foi constatado que os dois imóveis apresentavam risco de colapso estrutural. Com isso, os agentes indicaram a necessidade de demolição. Um dos edifícios tem três andares e cinco apartamentos. Já o outro imóvel, tem dois andares e três apartamentos.



A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) foi acionada e já realiza o atendimento aos moradores. Ao todo, 8 famílias viviam nos imóveis e optaram por não serem acolhidas. Os moradores devem ficar na casa de amigos e parentes. A Secretaria de Conservação deve iniciar o procedimento de demolição nas próximas 24 horas. O local segue isolado.