Lei Seca registrou quase 40% de condutores embriagados durante ação em Petrópolis - Divulgação

Lei Seca registrou quase 40% de condutores embriagados durante ação em PetrópolisDivulgação

Publicado 29/08/2022 19:34

Rio - A Operação Lei Seca flagrou 579 motoristas dirigindo sob efeito de álcool neste fim de semana no Rio de Janeiro. Os agentes realizaram mais de 4 mil abordagens em 37 diferentes ações de fiscalização entre sexta-feira (26) e domingo (28).

No interior do estado, Petrópolis foi a cidade que mais registrou casos de alcoolemia. Durante as blitz realizadas no sábado, 39,1% dos motoristas abordados estavam embriagados. Já em Penedo, a operação abordou 160 condutores e 19,4% dirigiam sob efeitos de álcool.

Na Região Metropolitana do Rio, Niterói teve a maior taxa de alcoolemia. Na sexta-feira, uma ação registrou que 35,9% dos motoristas estavam alcoolizados.