A idosa ficou com vários hematomas pelo rosto - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/08/2022 19:13

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou, na quinta-feira passada (25), a prisão preventiva de Jorge Barbosa Tavares Filho, acusado de agredir a idosa Iraci Nobre da Silva, de 62 anos. O caso aconteceu no início deste mês, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. Jorge deu dois dos socos na vítima depois que ela gravou uma briga de trânsito entre ele e o motorista de aplicativo Sérgio Ricardo Gomes Pacheco. Ele vai responder por lesão corporal qualificada e furto.

Na decisão, o juiz Ricardo Coronha Ribeiro ressaltou que o acusado tem dez anotações criminais, incluindo diversas lesões corporais. Além disso, já possui uma condenação pelo mesmo crime.