Rio confirma primeira morte por varíola dos macacos no estadoFoto: Reprodução da internet

Publicado 29/08/2022 20:15 | Atualizado 29/08/2022 20:20

Rio- O estado do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por Monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, na manhã desta segunda-feira (29). O paciente, um homem de 33 anos, estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, ele apresentava baixa imunidade e comorbidades que agravaram o quadro da doença. O paciente apresentou complicações e teve de ser transferido para a UTI no dia 19.