Fiocruz isola o vírus monkeypox e registra em imagens sua estrutura detalhadaMilene Dias Miranda/IOC/Fiocruz

Publicado 29/08/2022 17:57 | Atualizado 29/08/2022 18:12

Rio – Pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) conseguiram identificar e registrar em imagens a estrutura do vírus Monkeypox, responsável pela varíola dos macacos, a partir do isolamento do vírus.

O trabalho foi realizado durante um estudo sobre replicação viral. Eles registraram ainda o momento exato em que uma célula sofre processo de degeneração após ser infectada pelo vírus.

Um outro clique foi feito em um microscópio eletrônico de transmissão, pelo qual é possível visualizar de forma ampliada a estrutura da célula após replicação do patógeno (organismo que é capaz de causar doença), mais precisamente, infectando o citoplasma, região onde se encontra o núcleo, encarregado de guardar o material genético da célula.

Com a ampliação da imagem em 40 mil vezes, pode-se identificar mais de perto as partículas virais em processo de replicação no citoplasma da célula.

As imagens também ajudaram a verificar que, apesar do tamanho reduzido do vírus em relação à célula – cerca de 300 vezes menor –, ele é capaz de infectar a estrutura e se replicar com facilidade.



A pesquisa “Isolamento e estudos ultraestruturais do monkeypox vírus em células Vero a partir de amostras clínicas” é coordenada pela chefe do Laboratório de Morfologia e Morfogênese Viral, Debora Ferreira Barreto Vieira, com colaboração de sua equipe composta por Milene Dias Miranda, Gabriela Cardoso Caldas e Vivian Ferreira, em parceria com a equipe do Laboratório de Enterovírus chefiada por Edson Elias, que atua como referência em diagnóstico laboratorial em monkeypox para o Ministério da Saúde e que foi o responsável pela detecção viral na amostra utilizado no estudo.