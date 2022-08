Criminoso precisou ser contido com gás de pimenta após agredir os policiais na delegacia - Divulgação/Redes Sociais

Publicado 29/08/2022 17:26 | Atualizado 29/08/2022 17:51

Rio - Um homem que se passava por policial civil foi preso, na noite deste domingo (28), na Praia do Flamengo, Zona Sul do Rio. Ele usava a falsa identificação da corporação para tentar extorquir jovens na região. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi detido e encaminhado à 12ª DP (Copacabana). Ele ainda tentou fugir e agrediu os agentes. Só foi contido com uso de spray de pimenta e em seguida foi algemado.

De acordo com informações das vítimas, o homem abordou dois jovens e os acusou de usar e vender drogas, ordenando que eles fossem até a delegacia. A dupla, porém, desconfiou da situação e pediu a identificação do falso policial. Em seguida, eles conseguiram despistar o homem e pediram ajuda a agentes do Aterro Presente.

Quando foi localizado pelos policiais, o homem estava abordando outros jovens. Ele tentou manter a versão de ser policial civil, mas acabou confessando a mentira e admitiu que tinha intenção de deter os rapazes para exigir dinheiro das famílias.

O criminoso responde a seis processos criminais por tráfico, furto e roubos, sendo dois ainda em investigação. Ele deixou o sistema penitenciário em fevereiro deste ano e tem 13 mandados de prisão.