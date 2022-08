PM faz escolta para que técnicos de operadores de telecomunicações retomem serviço de internet e TV a cabo na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Rio - Depois de dez dias sem internet e TV a cabo, moradores do Conjunto Habitacional Ipase, em Vila Kosmos, na Zona Norte do Rio, acreditam que vão conseguir receber novamente o serviço e voltar à rotina. Para isso, a Polícia Militar chegou no início da tarde desta segunda-feira (29) na região para escoltar os técnicos de operadoras de telecomunicações. As empresas, que fornecem internet e serviço de TV a cabo para os moradores, tiveram quase todos os cabos cortados e furtados por criminosos.



Os traficantes que dominam a região querem expulsar as operadoras e instalar um serviço clandestino, com valor bem abaixo do mercado, mas sem garantias ao usuário. Testemunhas contam que o ataque aconteceu na sexta-feira (19), quando um grupo de homens, vestidos de preto e encapuzados, invadiram o conjunto habitacional para cortar os cabos. Desde então, moradores passaram a pedir ajuda.

De acordo com a PM, as ações ostensivas estão sendo realizadas com reforço de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM). A corporação explicou ainda que a operação se deu após reuniões periódicas entre essas empresas e o Comando da Polícia Militar.

Entre as operadoras que restabeleceram o serviço, no início da tarde desta segunda-feira (29), está a empresa Claro. Pelo menos três carros da operadora estiveram no conjunto habitacional. Veja o vídeo:

Tiroteio na região

Durante a ação de escolta, moradores relataram terem ouvido disparos de tiros próximos da comunidade. A plataforma Onde Tem Tiro, também registrou um tiroteio por volta das 13h, no Complexo do Ipase. Nas redes sociais, moradores lamentaram a insegurança da comunidade. "O Ipase agora é notícia criminal. Infelizmente essa é a realidade de hoje. Muitos moradores policiais estão se mudando"; "Gente eu trabalho em casa e posso perder meu emprego por causa disso", escreveram alguns moradores.

Até o momento, ninguém foi preso ou ficou ferido durante a operação. "Cabe informar também que estas situações demandam atividade investigativa para que os envolvidos sejam identificados e presos", disse a PM por meio de nota.



Neste ano, o 41ºBPM (Irajá), que atua na região de Vila Kosmos, efetuou 199 prisões e apreendeu 111 armas de fogo, sendo 25 fuzis e 66 pistolas, e 32 simulacros de arma de fogo.



É importante que a população siga colaborando com informações através do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 e de registros diretamente em delegacias, assim como também acione nossas equipes através da Central 190 de maneira imediata diante da prática criminosa.

Procurada, a operadora Claro ainda não se pronunciou sobre a ação em conjunto com a PM.