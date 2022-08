Rio registra 7.461 novos casos de covid-19 nas últimas 24h. - Reprodução

Publicado 29/08/2022 17:50 | Atualizado 29/08/2022 18:11

Rio- A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (29), 7.461 novos casos nas últimas 24 horas e 59 mortes por covid-19. O estado tem um total de 2.489.701 casos confirmados e 75.414 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 17%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 15%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,04%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Número de casos de covid-19 supera 600 milhões em todo mundo

O número de casos de contaminação por covid-19 atingiu os 600,64 milhões em todo mundo , segundo levantamento da universidade Johns Hopkins. Já o número de mortes chegou a 6,485 milhões.

Os EUA relataram 94,18 milhões infecções e 1,04 milhão de vítimas fatais desde o início da pandemia, ambas as contagens mais altas do mundo, correspondendo a mais de 15% dos números globais. Considerando os dados coletados nos últimos 28 dias, o país norte-americano permanece no topo da lista de óbitos, com 13,4 mil, mas fica na terceira colocação em número de registros positivos para o vírus, com 2,83 milhões.

No recorte das últimas quatro semanas, é o Japão que aparece com o maior número de casos, com 5,79 milhões, e 6,3 mil mortes, seguido da Coreia do Sul, com 3,2 milhões de registros positivos para Covid-19 e 1,5 mil vítimas fatais.

Pelo levantamento da Johns Hopkins, o Brasil aparece com um total de 34,3 milhões de infecções registradas e 683,3 mil mortes, ficando na segunda posição entre as nações em que a pandemia foi mais fatal e na quarta colocação entre os países mais casos relatados, atrás de Estados Unidos, Índia e França. Nos últimos 28 dias, o país contabilizou 555,3 mil casos e 4,9 mil vítimas fatais.