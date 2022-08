Suspeito foi encaminhado à 32ª DP (Taquara) - Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:13 | Atualizado 24/08/2022 15:55

Rio - Um homem não identificado foi preso em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (24), em Jacarepaguá, na Zona Oeste, por furto de fios de cobre. Agentes do BRT Seguro, vinculado à Secretaria de Ordem Pública (Seop), foram acionados pela Mobi-Rio para verificar um furto de cabos de energia na estação Ventura.

Os agentes encontraram o suspeito com cerca de 50 metros de fios de cobre na mão. De acordo com a Seop, ele ainda tentou fugir, mas foi preso e confessou que havia furtado o material para vender. A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

"A Seop vem fazendo um trabalho contínuo de fiscalização em ferros-velhos clandestinos, apreendendo muitos materiais que são revendidos nestes estabelecimentos e sabemos que o caminho de onde vêm esses materiais é, na maioria das vezes, oriundo de furto como este que foi flagrado pela equipe do BRT Seguro", comentou o secretário Brenno Carnevale.

"É muito importante esse tipo de ação e sinaliza que estamos atentos à segurança nas estações do BRT com foco na proteção dos passageiros, mas também em combater furtos, vandalismos, depredação do patrimônio público e estancar o caminho do cobre e fios furtados que vai parar nos ferros-velhos", concluiu.

Desde o início do programa BRT Seguro, em junho de 2021, foram realizadas mais de 865 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas.