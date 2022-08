policiais penais receberam uma informação de que presos, enquanto voltariam da Visita Periódica da Família (VPF), deixariam uma quantidade de material entorpecente na parte externa da prisão - Divulgação

Publicado 24/08/2022 15:18 | Atualizado 24/08/2022 15:45

Rio – Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) apreenderam, nesta segunda-feira (22), drogas escondidas em chinelos de dedo durante fiscalização no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó.

De acordo com a secretaria, policiais penais receberam uma informação de que presos, que voltariam da Visita Periódica da Família (VPF), deixariam uma quantidade de material entorpecente na parte externa da prisão para que os presos que exercessem atividades fora da unidade pudessem resgatar as drogas no retorno ao Instituto Penal.

Segundo os agentes, os policiais tentaram monitorar o regresso dos presos da visita família para saber quem seria o responsável, entretanto, não encontraram o responsável. Apesar de não terem conseguido encontrar o autor do crime, policiais resolveram vistoriar o local, onde encontraram as drogas próximas ao banheiro do abrigo de visitantes. Os dois chinelos estavam recheados com erva seca picada e pó branco. Também foram encontrados uma trouxinha de maconha e pequena quantidade de cocaína. O material apreendido foi levado para a 34ªDP.

Fiscalizações apreendem 40 celulares em presídios

A Seap informou que policiais penais também apreenderam 40 celulares, carregadores de telefone, chips de celular, fones de ouvido e abundante quantidade de drogas, durante fiscalizações nos dias 22 e 23 de agosto.

Na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, foram encontrados oito aparelhos telefônicos, 103 sacolés de pó branco e 83 papelotes contendo erva seca picada. No Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, foram apreendidos 13 celulares, 10 chips, 195 papelotes de erva seca prensada e 19 papelotes de pó amarelo. A ocorrência foi registrada na 146ª DP.

Já na Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, em Gericinó, foram apreendidos dois celulares. No Presídio Pedro Melo Da Silva, também no Complexo de Gericinó, os policiais penais encontraram cinco telefones, 19 sacolés contendo massa escura e 20 sacolés com pó branco. No Instituto Penal Vicente Piragibe, também foram encontrados cinco telefones. Na Penitenciária Moniz Sodré foram apreendidos sete celulares, 128 sacos com erva seca, 117 contendo massa escura e 115 sacolés contendo pó branco.