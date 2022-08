Os suspeitos fugiram nos carros e logo depois foram perseguidos por policiais - Rede Social

Publicado 24/08/2022 16:24 | Atualizado 24/08/2022 16:43

Rio - Um intenso tiroteio assustou motoristas e moradores na Avenida Dom Helder Câmara, em Cascadura, Zona Norte do Rio, na madrugada desta quarta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, criminosos roubaram um veículo no Engenho de Dentro e fugiram pela via na direção de Pilares e Quintino.



Segundo relatos nas redes sociais, o caso ocorreu próximo à Igreja Mundial e à Rua Amália. Em vídeos divulgados na internet, é possível ver um grupo suspeito saindo de um carro branco e abordando um veículo de cor preta. Em seguida, as vítimas deixam o automóvel correndo. As imagens mostram ainda um carro em disparada e, na sequência, uma viatura da da polícia corta caminho e segue atrás dos suspeitos.



Ainda segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) patrulhavam a região quando foram informadas do roubo. Com apoio de guarnições do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), os PMs perseguiram os suspeitos e houve troca de tiros.



Na fuga, os bandidos lançaram uma granada contra os policiais, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos conseguiram fugir e, até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada à 24ª DP (Piedade).