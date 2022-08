Felipe Zelino Vitório Moitinho trabalhava na Subprefeitura de Jacarepaguá, mas pediu exoneração nesta sexta-feira (26) - Reprodução/Redes Sociais

Felipe Zelino Vitório Moitinho trabalhava na Subprefeitura de Jacarepaguá, mas pediu exoneração nesta sexta-feira (26)Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/08/2022 17:09 | Atualizado 26/08/2022 17:26

Rio - Um servidor comissionado da Prefeitura do Rio se apresentou na 16ª DP (Barra da Tijuca), nesta sexta-feira (26), admitindo ter atropelado e matado o garçom Rhenê Rodrigues Martins, de 30 anos, na pista do BRT , altura da Estação Riviera, na Avenida das Américas, Zona Oeste do Rio.foi autuado pelos crimes de homicídio culposo e falsidade ideológica e vai responder ao processo em liberdade.

Caminhonete branca aparece em imagens de câmeras de seguranças com giroflex, momentos antes de atropelar homem Reprodução/Redes socias

O crime aconteceu por volta das 20h do dia 30 de julho deste ano. Em depoimento, obtido pelo 'Extra', o criminoso contou que achou que havia atropelado um cavalo, por isso não desceu do carro e nem prestou socorro. Ele foi identificado pela Polícia Civil após cruzamentos de dados da prefeitura. Felipe trabalhava na Subprefeitura de Jacarepaguá e pediu exoneração do cargo nesta sexta-feira (26).

A vítima chegou a ser foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu e morreu devido ao forte impacto da batida

O servidor comissionado dirigia uma caminhonete branca, sem placa, e com giroflex (um sinalizador de luzes usado por viaturas e ambulâncias) na pista do BRT. Ele informou à polícia que o sinalizador era de uso pessoal. Disse ainda que comunicou que havia atropelado um cavalo, informação essa que foi registrada no Boletim de Registro de Acidente de Transito (Brat).

O que diz a Subprefeitura de Jacarepaguá

Em nota, a Subprefeitura de Jacarepaguá confirmou que Felipe dirigia o automóvel que atropelou Rhenê Rodrigues Martins e que o mesmo pediu exoneração do cargo. Esclareceu, ainda, que não tinha sido informada sobre o acidente e que está à disposição da polícia para colaborar com as investigações.

A Subprefeitura de Jacarepaguá lamentou a morte do garçom e disse que vai procurar a família para prestar todo o apoio necessário.