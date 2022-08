Orlando Curicica é apontado como mandante do assassinato de Carlos Alexandre Pereira Maria, em abril de 2018 - Divulgação / Polícia Civil

Orlando Curicica é apontado como mandante do assassinato de Carlos Alexandre Pereira Maria, em abril de 2018Divulgação / Polícia Civil

Rio - Orlando de Oliveira Araújo, conhecido como Orlando Curicica, foi julgado e condenado a 25 anos de prisão pelo crime de homicídio qualificado, nesta quinta-feira (25). Ele é apontado como o mandante do assassinato de Carlos Alexandre Pereira Maria , em 8 de abril de 2018, na Taquara, Zona Oeste da cidade.

De acordo com o Ministério Público do estado (MPRJ), Orlando, líder de uma milícia atuante na região de Curicica, também na Zona Oeste, teria autorizado o crime, em parceria com Diogo Maia dos Santos. A partir da ordem dos dois homens, a execução teria ficado a cargo de Ruy Ribeiro Bastos, Rondinele de Jesus da Silva e Thiago Bruno Mendonça, todo denunciados pelo MP.



Ainda segundo a denúncia, o crime teria acontecido porque Carlos Alexandre divulgou nas redes sociais que Diogo Maia dos Santos seria o responsável pela morte de um indivíduo identificado como "Carrapa".



Orlando Curicica foi condenado por homicídio triplamente qualificado, "cometido mediante paga ou promessa de recompensa, por perigo e com impossibilidade de defesa da vítima".