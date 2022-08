Carro em chamas no interior do Túnel Zuzu Angel - Reprodução

Publicado 26/08/2022 17:55 | Atualizado 26/08/2022 18:50

Rio - O Túnel Zuzu Angel, que conecta o bairro de São Conrado com o da Gávea, na Zona Sul do Rio, foi paralisado nos dois sentidos por conta de um incêndio em um carro na tarde desta sexta-feira (26). Por volta das 18h, a via foi liberada no sentido São Conrado. Pouco depois, por volta das 18h40, o sentido Lagoa também foi liberado.

Bombeiros do quartel da Gávea foram acionados às 16h47. Os agentes estão no local e ainda não há informação de feridos.

Por conta dos problemas causados no trânsito, o Centro de Operações do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de mobilização. Isso significa que há riscos de ocorrência com alto impacto nessa cidade. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o veículo em chamas na vida.

CONFIRA:

ATENÇÃO: Carro pegando fogo no túnel Zuzu Angel pic.twitter.com/ZJdGfolMCw — Daniel Kaiser (@DanielKaiser__) August 26, 2022

O COR orienta que os motoristas sigam pela Avenida Niemeyer. Quem estiver saindo da Zona Norte deve evitar a Lagoa e a Rua Jardim Botânico. Além disso, quem está saindo da Barra da Tijuca deve evitar a Lagoa-Barra. O trânsito está com lentidão na região.

* Em atualização



Acidente na manhã desta sexta-feira

Um acidente entre dois carros e uma moto deixou uma vítima, Cristiano Amaral, de 36 anos, na manhã desta sexta-feira no Túnel Zuzu Angel. Ele foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.