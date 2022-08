Colisão entre dois carros e uma mota no túnel Zuzu Angel causa trânsito - Reprodução

Publicado 26/08/2022 10:05 | Atualizado 26/08/2022 11:48

Rio - Um acidente no Túnel Zuzu Angel, que conecta o bairro de São Conrado com o da Gávea, na Zona Sul do Rio, interditou a via parcialmente na manhã desta sexta-feira (26). A colisão entre dois carros e uma moto fechou o trecho por mais de três horas e provocou reflexos em várias regiões da cidade para quem seguia para a Zona Sul e Barra da Tijuca. Uma pessoa ficou ferida.

O fechamento de parte do túnel provocou reflexos em várias vias da Gávea e Lagoa, como a Avenida Padre Leonel Franca, Rua Mário Ribeiro e Avenida Borges de Medeiros. O congestionamento atingiu o Túnel Rebouças e o Elevado Paulo de Frontin, que ligam a Região Central do Rio à Zona Sul. Apesar da liberação do túnel, os reflexos no trânsito continuam.

Para os motoristas que estão saindo da Barra da Tijuca para à Zona Sul, as rotas alternativas são pelo Alto da Boa Vista ou pela Linha Amarela. Já para quem vai do Centro em direção à Zona Sul, encontraram melhores condições de trânsito pelo túnel Santa Bárbara, pelo Aterro ou praia do Flamengo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida provocou uma vítima, Cristiano Amaral, de 36 anos, que foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A CET-Rio orienta o trânsito no local. A Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas para a ocorrência.