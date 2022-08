Marcelle Silva Santos, vítima de racismo nas dependências da Marinha do Brasil - Reprodução/TV Globo

Marcelle Silva Santos, vítima de racismo nas dependências da Marinha do BrasilReprodução/TV Globo

Publicado 26/08/2022 09:29 | Atualizado 26/08/2022 09:41

Rio - "Eu me sinto humilhada, eu me sinto menosprezada", assim a estagiária da Marinha do Brasil, Marcelle Silva Santos, de 22 anos, diz se sentir após ser vítima de racismo em seu ambiente de trabalho. A jovem acusa uma colega de preconceito dentro das dependências do 1° Distrito Naval da Marinha, no Centro do Rio.

Em entrevista ao "RJTV", da TV Globo, a jovem revela que as cenas de preconceito não ocorreram apenas uma vez. "É muito ruim. A gente vai juntando de pontinho em pontinho. Na copa foi um dia, hoje foi outro dia, no mercado outro dia."



Marcelle, que iniciou o estágio no 1° Distrito Naval da Marinha em fevereiro, conta que sua entrada na instituição foi um sonho realizado e que não esperava sofrer racismo dentro de seu ambiente de trabalho.



De acordo com a jovem, seus planos eram se formar em pedagogia e ingressar na carreira militar, mas não imaginou que seu sonho pudesse se tornar um pesadelo por conta do preconceito de uma colega de profissão. Em seu relato, Marcelle aponta a estagiária Ticiany, de 18 anos, como a pessoa que a agrediu verbalmente.



"Aí, falei para ela: 'hoje vamos ver quem vai lavar a louça'. Ela pegou e falou para mim: 'eu não vou lavar louça não'. Eu: 'mas eu lavei outro dia. Eu acho que é a sua vez de lavar a louça. Sempre tenho que lavar todo dia?' Aí, ela falou: 'sim porque você é preta'. Aí, depois deu uma risada e disse que estava zoando, que estava brincando", expôs ela sobre o fato que teria ocorrido na copa do Distrito Naval.