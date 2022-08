Bombeiros da Força Aérea combatem incêndio em coletivo próximo ao Campo dos Afonsos - Foto: Reprodução/Tv Globo

Publicado 26/08/2022 10:27 | Atualizado 26/08/2022 11:17

Rio - Um ônibus da linha 783 (Marechal Hermes - Praça Seca), que transportava passageiros, pegou fogo, na manhã desta sexta-feira (26), na Rua Xavier Curado, próximo à Base Aérea do Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio. Militares do Pelotão Contra incêndio (PCI) da Força Aérea Brasileira tiveram que combater o incêndio.

Segundo a assessoria da instituição, por volta de 7h20, homens que faziam a guarda do portão de entrada do batalhão escutaram uma explosão e foram verificar o que houve. Ao encontrarem o veículo em chamas, acionaram o grupamento, que não atua em vias públicas, pois estava muito perto de árvores e cabos de alta tensão que alimentam o quartel. Os militares, então, esvaziaram o ônibus e controlaram o fogo.

Procurada, a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que a corporação recebeu um chamado para incêndio em ônibus mas, quando a equipe chegou no local, o fogo já estava controlado.

A Rio Ônibus informou que aguarda perícia para saber a causa do incêndio.