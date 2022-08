Alerj aprova Projeto de Lei que regulamenta doação de cabelo para confecção de peruca - Divulgação

Alerj aprova Projeto de Lei que regulamenta doação de cabelo para confecção de peruca Divulgação

Publicado 26/08/2022 11:17

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 4.991/21, que regulamenta o recebimento gratuito de cabelo humano para a confecção de perucas para doação à pessoas portadoras de câncer e outras doenças que provoquem queda capilar. A proposta, de autoria da deputada Martha Rocha (PDT), ainda precisa ser votada em segunda discussão pela Casa.

De acordo com a medida, o Poder Executivo poderá criar um cadastro das entidades do terceiro setor aptas a receberem a doação. As instituições listadas receberão o cabelo apenas mediante o Termo de Recebimento, com dados do doador, peso do cabelo recebido, data da doação e dados completos de quem for receber a peruca.

Segundo Martha Rocha, a utilização da peruca eleva a autoestima das pessoas, principalmente a das mulheres. “É essencial regular esse tipo de doação, que envolve como destinatários finais pessoas tão fragilizadas com o agressivo tratamento do câncer”, enfatizou a parlamentar.