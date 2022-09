Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreenderam 90 kg de maconha na comunidade do Jacarezinho - Foto: Divulgação/Pmerj

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), apreenderam 90 kg de maconha na comunidade do JacarezinhoFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 16/09/2022 09:30 | Atualizado 16/09/2022 09:41

Rio - Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Choque (Bpchq) apreenderam, na noite desta quinta-feira (15), cerca de 90 kg de maconha na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A droga foi encontrada em meio ao lixo, em um terreno baldio próximo à Rua Esperança, no interior da localidade.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os agentes realizavam uma operação na região em busca de criminosos e venda de entorpecentes, quando vasculharam um amontoado de lixo naquele terreno e encontraram os tabletes da droga.

O material apreendido foi encaminhado para a 25ª DP (Engenho Novo) para registro de ocorrência.