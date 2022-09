A vítima foi libertada e encaminhada a 73ª DP (Neves) - Divulgação

Publicado 16/09/2022 10:48 | Atualizado 16/09/2022 11:05

Rio- Um motorista de aplicativo foi sequestrado na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante a madrugada desta sexta-feira (16). A vítima foi rendida por bandidos que a obrigaram a carregar dois suspeitos baleados para o Complexo do Salgueiro, onde deveriam ser atendidos por um médico no local, durante a madrugada desta sexta-feira (16).

Ele foi libertado enquanto trafegava pela BR-101, na altura da Estrada de Guaxindiba, no mesmo município, por policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom). De acordo com os agentes, equipes realizavam patrulhamento na localidade quando desconfiaram de um veículo Fiati Grand Siena, de cor preta, onde após ordem de parada, o condutor do veículo desembarcou gritando que era motorista de aplicativo e relatou o ocorrido.



Os suspeitos, um adolescente de 17 anos, e Wisley Lima Mota, o WL, 18 anos, estavam no banco de trás do carro e foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, no mesmo município. De acordo com a PM, um foi atingido na mão e o outro no pé.

A dupla está presa sob custódia na unidade de saúde. O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves).