Adrielly de Oliveira foi baleada a caminho da escolaRede Social

Publicado 16/09/2022 11:48

Rio- A menina, identificada como Adrielly de Oliveira, de 11 anos, baleada no tórax, no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, apresenta nesta sexta (16) quadro de saúde estável. Ela foi atingida enquanto estava a caminho da escola na manhã desta quinta-feira (15).

A estudante está internada no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, no mesmo município. De acordo com a direção da unidade, a paciente não precisou passar por procedimento cirúrgico e nas próximas horas a equipe médica irá refazer a bateria de exames.

Segundo a Polícia Militar, o 7º BPM (São Gonçalo) realizava um patrulhamento na região onde a vítima foi atingida e os disparos teriam partido de criminosos, que estavam em fuga e em direção ao Complexo da Alma, no Jóquei. Na ação, a PM alega que a menina foi socorrida pelos próprios policiais.

Segundo a corporação, os PMs, com suporte do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate, foram à comunidade para reprimir o tráfico de drogas. Houve confronto entre os agentes e traficantes. Na ação, dois suspeitos foram presos e um rifle e um fuzil foram apreendidos. Os policiais também recolheram farta quantidade de drogas e dois rádios transmissores.