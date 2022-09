10 mil maços de cigarro foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 28/09/2022 13:41

Rio - Policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (28), cerca de 200 mil cigarros em Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu, interior do estado do Rio.

Equipes do BPRv patrulhavam a região quando avistaram um veículo que agia de forma suspeita e fizeram a abordagem. Em seguida, vinte caixas do produto foram encontradas, com um total de 10 mil maços sem nota fiscal.

Os dois homens que estavam no automóvel, assim como o material apreendido, foram encaminhados para a 128ª DP (Rio das Ostras).