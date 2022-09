Material apreendido com quadrilha acusada de realizar roubos a lojas no centro de Petrópolis - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 28/09/2022 13:00 | Atualizado 28/09/2022 13:02

Rio - Uma quadrilha, acusada de cometer roubos em série em estabelecimentos comerciais, foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (27), na Rua Barão de Tefé, no centro de Petrópolis, Região Serrana do Rio. O grupo, que era composto por três mulheres e um homem, utilizava um veículo para dar apoio aos crimes. Com eles, foram encontradas diversos produtos roubados que, somados, alcançavam o valor de R$ 20 mil reais.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, agentes do 26ºBPM (Petrópolis) foram acionados para averiguar informações de que quatro pessoas estavam cometendo furtos ao comércio no centro da cidade com auxílio de um veículo. Os militares realizaram um cerco nas proximidades e localizaram o automóvel naquela via.

Após a abordagem, foram encontrados, com o grupo, 230 barras de chocolate, 91 frascos de essência aromatizante, 53 pacotes de roupas íntimas, 49 frascos de desodorante, 41 frascos de antisséptico bucal, 40 potes de creme de chocolate com avelã, entre outros alimentos, e produtos de higiene. Totalizados, o valor dos itens roubados atingiram cerca de R$ 20 mil reais.

Os três ocupantes do automóvel foram presos em flagrante, e um quarto integrante foi localizado na Rua do Imperador. O material, assim como os detidos, foram encaminhados para a 106ª DP (Petrópolis) para registro de ocorrência.

Quadrilha já era conhecida por comerciantes

Um comerciante da região, que não quis se identificar, contou ao DIA que o bando já era conhecido entre grupos de donos de estabelecimentos. Segundo ele, a cidade de Petrópolis tem sido alvo de roubos frequentes por criminosos de cidades vizinhas devido ao "fraco policiamento".

"Esses grupos tem se aproveitado da tranquilidade da cidade e da pouca quantidade de agentes na rua para roubar o comércio. Eles vêm, realizam os crimes e em seguida vão embora da cidade, para dificultar a abordagem", desabafou o homem.