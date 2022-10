Carro utilizado pelos suspeitos ficou com diversas marcas de tiro após confronto em Piedade, na Zona Norte - Divulgação

Publicado 01/10/2022 10:01 | Atualizado 01/10/2022 10:06

Rio - Um tiroteio entre policiais e criminosos terminou com um suspeito ferido, na madrugada deste sábado (1º), na Piedade, Zona Norte do Rio.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, agentes foram acionados após denúncias de que um grupo estava praticando roubos nas proximidades do Norte Shopping, no Cachambi.

Em seguida, PMs do 3º BPM (Piedade) organizaram um cerco tático na região para prender os suspeitos. Pouco depois, os policiais encontraram os assaltantes na altura da Rua Ana Quintão, onde houve um confronto armado. O grupo ainda tentou atropelar um dos PMs.

Após o confronto, um suspeito foi baleado e socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

O carro utilizado pelo grupo, que era roubado, foi apreendido. O vidro traseiro ficou com diversas marcas de tiro, depois da perseguição.

A ocorrência foi encaminhada à 24ª DP (Piedade), que busca identificar outras pessoas envolvidas nos crimes.