Drogas e pequena quantidade de dinheiro apreendidos com o adolescenteDivulgação

Publicado 01/10/2022 09:54 | Atualizado 01/10/2022 09:58

Rio - Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com drogas na noite desta sexta-feira (30), na estação de BRT Gláucio Gil, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

De acordo com a PM, policiais do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência na Avenida das Américas e, no local, agentes encontraram o adolescente com uma quantidade de cocaína ainda não contabilizada.

O jovem foi levado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) por ato análogo ao tráfico de drogas. A cocaína foi apreendida.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).