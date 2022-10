Arma e carro apreendidos com criminoso durante a ação - Divulgação

Publicado 01/10/2022 11:32 | Atualizado 01/10/2022 15:09

Rio - Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (30) no interior do estacionamento de um supermercado na Zona Norte durante a tentativa de fuga depois de uma troca de tiros com a polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito e mais dois comparsas teriam cometido assaltos em um veículo, ao longo da Rua Clarimundo de Melo. Ao serem acionados, os agentes formaram um cerco tático e conseguiram abordar o carro na Rua Maria Lopes, nos fundos do Supermercado Guanabara.

Os bandidos reagiram e, durante tentativa de fuga, fizeram disparos contra os policiais, que revidaram, iniciando um confronto. Após a troca de tiros, um dos criminosos foi preso no estacionamento do supermercado.

Com ele, foram apreendidos uma pistola Glock com a numeração raspada e cinco munições. O veículo, que era roubado, foi recuperado.

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).