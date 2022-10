Droga estava escondida no forro da bagagem - Divulgação

Publicado 01/10/2022 11:51

Rio - Um jovem argentino, de 22 anos, foi preso com três quilos de cocaína, na última sexta-feira (30), no Aeroporto Internacional do Rio (Galeão). De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida no forro de sua bagagem que havia sido despachada.

Ainda segundo investigações, o passageiro pegou a droga em Buenos Aires, na Argentina, e pretendia embarcar em voo com destino à cidade de Lisboa, em Portugal.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN) e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de reclusão.