Politica - Eleiçoes 2022 - Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, local de votaçao do governador Claudio Castro. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/10/2022 16:52 | Atualizado 02/10/2022 18:00

Durante as eleições deste domingo (2), a Transparência Eleitoral Brasil notou a participação de grande público nos colégios eleitorais nas primeiras horas de votação, havendo ainda a existência de filas. Em alguns casos, observadores informaram que há eleitores que estão desistindo de votar pela quantidade de pessoas.



Ainda em comunicado, foi informado que a grande maioria das mesas foi aberta dentro do horário estipulado e nenhuma depois das 8h30. Todos os eleitores que estiveram em fila antes do encerramento da votação, que foi às 17h, tiveram o direito ao voto assegurado.

A presença de mesários também foi comprovada, atendendo a normativa eleitoral sobre a organização de seções eleitorais. Ao portal de transparência foram encaminhados ao longo do dia aproximadamente 450 informes pelos 98 observadores espalhados por 30 cidades no Brasil e em consulados e embaixadas em sete países.

Em termos de acessibilidade, de acordo com os formulários enviados pelos observadores, em cada 10 seções eleitorais, duas não são adequadamente acessíveis para eleitores e eleitoras portadores de necessidades especiais. Já de cada 10 centros de votação, 3 não possuem seção específica para eleitores com locomoção reduzida.

Ainda, foi relatado que 22 eleitores não puderam votar por comparecerem à seção errada, outros 12 por conta da falta de documentos de identificação e 3 porque a biometria e a identidade não conferiam. Não houve nenhum relato sobre incidentes envolvendo celulares nas seções eleitorais.



Urnas



A larga maioria das urnas estão instaladas em locais que preservam o sigilo dos votos e possuem plena informação de como votar, não tendo sido identificados elementos que pudessem indicar problemas para a emissão do voto.



As urnas eletrônicas, segundo o relato dos observadores, foram instaladas, em grande medida, em locais que preservam o sigilo do voto, ocorrendo isto em 255 de 273 seções. Houve só um relato de mesário com roupa ou acessório que indicasse alguma campanha eleitoral, também em uma amostra de 273 seções observadas.Também houve um único relato de que um eleitor foi coagido ou pressionado por seu acompanhante na hora do voto.



Sobre falhas na urna eletrônica, houve 30 relatos de mal funcionamento da urna ou de dispositivo relacionado, sem indicativo de gravidade Por sua vez, na grande maioria das situações, em 215 das 273, estavam presentes funcionários(as) da Justiça Eleitoral para auxiliar o eleitorado em caso de dúvidas sobre como proceder ou como votar.



Os observadores não testemunharam nenhum problema com as urnas que tivessem o condão de comprometer a integridade da eleição. Em dois casos, de todo isolados, o papel ficou travado no dispositivo no momento da emissão da zerézima, e bastou sua inicialização. Em outros casos, também isolados, houve a necessidade de reinicialização da urna para a continuidade da votação. Em nenhum dos casos, houve substituição de urnas.



De acordo com o Portal de Transparência, as eleições transcorrem em um quadro de normalidade.



“Há a constatação de filas em seções eleitorais no país e no exterior, porém, a eleição flui com regularidade. A zerézima foi devida e adequadamente emitida na larga maioria das seções eleitorais. Além de emitida, a zerézima também foi fixada em local apropriado em 231 casos, conforme regulamentação da Justiça Eleitoral”, informou em nota.



Os eleitores podem denunciar toda e qualquer situação que possa colocar em risco a normalidade e a regularidade das eleições brasileiras, como compra de voto, desinformação, disparos em massa, falta de acessibilidade nos locais de votação, propaganda eleitoral irregular e violência política.



As denúncias podem ser feitas em https://vototransparente.com.br/