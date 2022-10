Droga foi encontrada no forro da bagagem despachada, que tinha como destino a cidade de Barcelona, na Espanha - Divulgação

Droga foi encontrada no forro da bagagem despachada, que tinha como destino a cidade de Barcelona, na EspanhaDivulgação

Publicado 09/10/2022 17:04 | Atualizado 09/10/2022 17:07

Rio - Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante, na manhã deste domingo (9), um passageiro que transportava 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Segundo a polícia federal, o homem, que não teve sua identidade revelada, vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Polícia Federal prende homem com 3kg de cocaína no forro da mala no Aeroporto do Galeão.



Fonte: Divulgação#ODia pic.twitter.com/nD9dr08pEB — Jornal O Dia (@jornalodia) October 9, 2022

Polícia Federal prende homem com 3kg de cocaína no forro da mala no Aeroporto do Galeão.



Fonte: Divulgação#ODia pic.twitter.com/nD9dr08pEB

De acordo com a PF, após uma fiscalização de rotina, agentes lotados da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (Deain), encontraram a droga no forro da bagagem despachada pelo passageiro. A droga tinha como destino a cidade de Barcelona na Espanha.O preso foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.