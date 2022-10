Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, investiga o caso - Reprodução

Publicado 09/10/2022 16:24

Rio - Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde deste sábado (8), um homem suspeito de ter matado asfixiada a companheira, na rua Imboassu, no bairro de Boaçu, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A mulher, identificada como Grazielle Sampaio da Silva, 32 anos, era vendedora de salgadinhos, e morava com o homem, Glaubert Soares Seriaco, de 38 anos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para verificar uma denúncia de linchamento do suspeito. No local, verificaram que o motivo da confusão era devido ao assassinato de uma mulher. Depois de contornarem a situação, os agentes foram até a residência do casal, onde constataram o crime contra Grazielle.

Ao ser questionado, Glaubert contou aos militares que teria discutido com a companheira durante a madrugada e que ela o teria mordido e arranhado. Segundo o suspeito, ele teria agredido Grazielle "apenas para se proteger".



A mulher ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no bairro Zé Garoto, mas não resistiu.

Os agentes conduziram então, o homem para a 73ª (Neves) para registro de ocorrência. Na unidade, o suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante. Glauber foi encaminhado, então, para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (Dhsng).

Não há informações sobre o velório da vítima.