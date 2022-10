Criminoso foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha - Divulgação

Criminoso foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da PenhaDivulgação

Publicado 09/10/2022 22:55 | Atualizado 09/10/2022 23:04

Rio - Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, neste domingo (9), por violência doméstica em Agra dos Reis, na Costa Verde do estado. O criminoso não teve sua identidade revelada

De acordo com agentes da 166ª DP (Angra dos Reis), ao chegarem na casa do criminoso, na Vila do Abraão, o homem teria ameaçado de morto sua companheira na presença da equipe policial. O criminoso foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha.