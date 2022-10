A paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas começa a mudar com a previsão de chuvas para esta quinta (22) e sexta-feira (23) - Cleber Mendes / Agência O Dia

A paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas começa a mudar com a previsão de chuvas para esta quinta (22) e sexta-feira (23) Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 09/10/2022 18:58

Rio - O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 17h, deste domingo (9), de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido à previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de ventos moderados a fortes, nas próximas três horas.

Segundo o sistema de monitoramento, núcleos de chuva se deslocam da Região do Médio Paraíba em direção à Costa Verde. Estas instabilidades avançam em direção ao município do Rio. Há condições para a formação de núcleos de chuva nos arredores da cidade a qualquer momento.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.

- Siga sua rotina, mas fique atento;- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS - Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).