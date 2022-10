Arma apreendida por policiais militares no Catumbi - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 09/10/2022 18:11

Rio - Policiais militares do Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho balearam dois homens na tarde deste sábado (8), na Rua Frei Caneca, no bairro do Catumbi, Região Central do Rio. Após a ação, que teria acontecido após um ataque de criminosos, um dos suspeitos não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto o comparsa foi preso. Com eles foram apreendidos um fuzil, além de munição.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, uma equipe realizava um patrulhamento de rotina nas proximidades das duas comunidades quando foi atacada por tiros por criminosos da região. Houve confronto e um dos suspeitos foi atingido e preso. Contra ele, constavam quatro mandados de prisão em aberto. O outro homem, que também foi ferido, não resistiu e morreu no local. Com a dupla, foram apreendidos um fuzil, carregadores, munições e rádios comunicadores.

Após o confronto, os agentes solicitaram perícia no local e registraram ocorrência na 19ª DP (Tijuca).