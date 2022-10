Segundo a Polícia Civil, as informações e dados empresariais são de extrema importância e angariam grande valor no mercado, considerados o "novo petróleo" - Divulgação

Publicado 09/10/2022 21:19

Rio – Agentes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (Ddsd) realizaram, nesta sexta-feira (07/10), uma operação contra o roubo de informações sigilosas de grandes empresas. A ação, chamada de “Data is the new oil” (Dados são o novo petróleo), resultou em quatro mandados de busca e apreensão nos municípios do Rio de Janeiro e de Nova Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os acessos foram realizados por uma organização criminosa especializada na prática de crimes desta natureza, visando causar prejuízos. Após a invasão, em meados deste ano, um inquérito foi instaurado, assim que o grupo criminoso realizou o acesso indevidamente ao ambiente virtual de uma das empresas envolvidas.

Segundo a polícia, o foco da ação é combater crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático e estelionato, além de outros que ainda serão apurados durante as investigações. Os agentes reiteraram que, no mundo atual, as informações e dados empresariais são de extrema importância e angariam grande valor no mercado, considerados o "novo petróleo". Desta forma, a quebra do sigilo tem potencial para auferir alta rentabilidade aos criminosos.