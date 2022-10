Maracanã foi palco do duelo entre Fluminense e Corinthians pela ida da semifinal da Copa do Brasil - Paula Reis / Flamengo

Publicado 09/10/2022 18:06

Rio - O novo sistema eletrônico do Governo Federal, em conjunto com o Governo Estadual, será utilizado pela primeira vez no país, neste domingo (9), para barrar torcedores com restrições na Justiça. Apelidado de "Cortex", a nova ferramenta tecnológica a serviço da segurança pública será utilizado no jogo entre Fluminense e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã, na Zona Norte do Rio.

Desenvolvido pelo Ministério Público, a nova ferramenta permitirá a identificação de torcedores com mandado de prisão em aberto ou qualquer outra restrição judicial. Caso algum torcedor tenha sua entrada bloqueada, os policiais militares do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) estarão a postos para agir no cumprimento da lei.

O sistema será implantado no jogo de hoje de forma experimental para, em breve, ser disseminado em todo o País. Torcedores com pendências judiciais, incluindo aqueles impedidos de ingressar em estádios esportivos, terão seu acesso bloqueado de imediato nas catracas eletrônicas do Maracanã. O dispositivo de bloqueio será acionado no ato da leitura eletrônica do ingresso.