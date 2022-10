Tempo aberto na manhã de domingo (9) levou cariocas à Praia do Leblon, na Zona Sul - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 09/10/2022 16:22 | Atualizado 09/10/2022 17:38

Rio – Dono da maior saudade dos cariocas, o sol pode voltar a aparecer nos próximos dias. Mas, de acordo com o Sistema Alerta Rio, a chuva vai se despedir antes, nesta segunda-feira (10). Há previsão de chuva fraca a moderada, a qualquer momento do dia, em pontos isolados. Isso porque ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável. Os modelos numéricos apontam para uma estimativa média de chuva de 10 milímetros em toda a cidade.



O céu ficará entre nublado a encoberto, e o sol poderá aparecer timidamente. As temperaturas continuam amenas, com a máxima marcando 27ºC e a mínima, 18ºC.

Entre terça (11) e quinta-feira (13), haverá redução de nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva. As temperaturas também estarão em elevação.



Na terça-feira, o céu ficará entre nublado a parcialmente nublado, com os termômetros marcando 31ºC de máxima e 17ºC de mínima.



O feriado na quarta-feira (12) pode dar praia. Terão poucas nuvens no céu, ou seja, o dia ficará parcialmente nublado. As temperaturas também continuarão altas: a máxima pode chegar a 32ºC, enquanto a mínima será a mesma de terça.



Tempo para hoje



Quem acordou cedo neste domingo (9) e viu o tempo aberto e bonito, com aparição do sol em alguns pontos do estado, não imaginou que o tempo guardasse pancadas de chuva para a tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a forte, que podem chegar aos 76 km/h.

Para muitos, a trégua do tempo chuvoso foi sinônimo de praia e atividade ao ar livre. Cariocas e turistas aproveitaram para passear e garantir selfies no Mirante do Leblon, na Zona Sul. Para os mais animados, a Praia do Leblon também foi uma opção. A faixa de areia ficou cheia daqueles que estavam com saudades do passeio.



Segundo o Alerta Rio, essa variação no céu foi causada devido às áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, influenciando inclusive no tempo da cidade. As temperaturas foram altas, chegando a 34ºC em alguns pontos da cidade, enquanto a mínima foi de 17ºC.