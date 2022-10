Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) - Wilson Dias/Agência Brasil

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC)Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 10/10/2022 00:00

Na década de 1970, a novela 'O Bem-Amado', na TV Globo, contou a história da fictícia cidade de Sucupira e de seu prefeito, Odorico Paraguaçu - vivido pelo saudoso Paulo Gracindo. A incoerência da natureza humana era sempre mostrada no folhetim, especialmente pelo personagem Nezinho do Jegue, interpretado por Wilson Aguiar. Nezinho destilava seu ódio ao prefeito, xingando, desejando até sua morte quando estava numa mesa de botequim... Mas quando se sentia próximo ao poder, por exemplo, à beira do palanque do mandatário, gritava a plenos pulmões: "Viva Odorico!" ou "Odorico! Exemplo de prefeito!". Mais atual, impossível.

Após anos de contundentes embates políticos contra Luís Inácio Lula da Silva, diversos desafetos esqueceram as duras palavras dirigidas ao petista e, próximos ao palanque (ou pior, no mesmo palanque), tentam justificar o lado que escolheram apoiar na campanha para o segundo turno das eleições presidenciais, que será decidida no dia 30 entre Lula e Jair Bolsonaro.

Na internet, circulam diversos vídeos antigos - ou nem tanto assim - de tucanos e políticos de outras plumagens na época em que falavam realmente o que pensavam sobre o ex-presidente, além de citarem escândalos na sua gestão, como o caso de corrupção conhecido como 'petrolão'. Entre eles, seu candidato a vice na chapa do PT, Geraldo Alckmin.

Na semana em que Lula recebeu oficialmente o apoio de ex-adversários, culminando com a declaração do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), comparar os discursos ficou fácil. As incoerências de Nezinho eram, há 50 anos, vistas só de um lado da telinha. Hoje, porém, podemos ver e rever cada registro. Veja agora algumas frases e afirmações feitas por FHC, José Serra, Alckmin, Ciro Gomes e Simonte Tebet. As frases em destaque, colocadas em qualquer buscador da rede, remetem a vídeos de comícios e entrevistas dos mais diversos canais brasileiros.

A impressão que passa à população brasileira é de que falta honestidade, comprometimento com palavras e ações. Pior: isso causa uma confusão entre as pessoas, que acabam se desiludindo com a política e deixam, pouco a pouco, de acompanhar a política e, consequentemente, de cobrar coerência e atitudes dignas de quem os representa. Para fazer acusações fortíssimas contra um candidato exige-se, no mínimo, ficar longe de quem se acusa; ou, em caso de arrependimento, se desculpar publicamente. E não pular de um lado para outro, como se não fossem graves as acusações feitas anteriormente. Depois da inconsistência de opiniões, ou omissão de explicações, seria válido esses 'cabos eleitorais' pedirem voto? Nesse caso, só tem um entendimento da população: ou mentiram descaradamente ou viraram cúmplices no crime, juntando-se à quadrilha.

Fernando Henrique Cardoso

"Nunca como antes se roubou tanto neste país."

"O país quebrou, o Brasil foi quebrado pelo PT, foi quebrado pelo 'lulopetismo'."

José Serra

"O PT não é bom nem para fazer coisa ruim, nem pra fazer coisa boa. Esse é o drama. É ruim por tudo."

"O mensalão é um 'lanchinho' de jardim infantil perto do banquete de corrupção do petrolão."

Geraldo Alckmin

"Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, ele quer voltar à cena do crime."

"Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Seus apoiadores são aqueles que acampam em frente a uma penitenciária."

Ciro Gomes

"O Lula virou um chefe de quadrilha."

"Eu tava lá, eu vi o Lula se corrompendo."

"O PT, se você deixar, bate sua carteira."

"Por isso que me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente, o mal que o Lula tem feito ao Brasil é muito extenso."

Simone Tebet

"O Lula não tem a capacidade de fazer um 'mea culpa' como o grande orquestrador do até então o maior escândalo da história da República, que foi o petrolão."

"Meu palanque é democrático e eu não vejo, hoje, nenhum dos dois [Lula e Bolsonaro] representando essa democracia.

"Nunca estive do lado do PT (...) "Bati a vida inteira no PT."

O que eles dizem?

Geraldo Alckmin, para justificar uma atitude tão diferente da fala de outros tempos, afirma que ele outros foram 'iludidos'. "Naquela época, muitos de nós fomos iludidos por um julgamento que depois a própria Justiça anulou, porque foi parcial e suspeito. Hoje, está provado que Lula foi preso injustamente."

Simone Tebet declarou, ao anunciar apoio a Lula, que ela o reconheceria como o único candidato democrata. "Um eu reconheço como democrata apesar de todos os defeitos; o outro, não. Há um lado só. Mas meu apoio não será por adesão, mas por propostas." O argumento de que a mudança de opinião era em nome da democracia também foi utilizado por Fernando Henrique Cardoso.

Ciro Gomes se limitou a dizer que seguia a orientação de seu partido, o PDT. Mais enigmático foi José Serra, que não abriu a guarda: "Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula".